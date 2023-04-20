

تقام مساء اليوم مواجهات اياب الدور ربع النهائي لبطولة المؤتمر الأوروبي لكرة القدم (كونفرنس ليغ)، ويأمل فيورنتينا الإيطالي حجز مقعده في الدور نصف النهائي وتجديد فوزه على ليخ بوزنان الپولندي بعدما هزمه ذهابا 4-1، كما يأمل وست هام الانجليزي في تحقيق الفوز على ملعبه عندما يستضيف غينت البلجيكي بعدما تعادلا ذهابا 1-1، فيما ستجمع نيس الفرنسي وبازل الفرنسي مواجهة صعبة، وقد تعادلا ذهابا 2-2. وفي رابع المباريات يستضيف الكمار الهولندي نظيره أندرلخت البلجيكي محاولا تعويض خسارته 0-2 في لقاء الذهاب الخميس الماضي.