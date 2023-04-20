يستأنف تصوير فيلم «راست» مع أليك بالدوين هذا الأسبوع، على ما أعلن منتجو العمل بعد عام ونصف العام على مقتل مصورة سينمائية بسبب إطلاق الممثل النار عرضيا. وكان تصوير فيلم الويسترن هذا داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية شهد مأساة في 21 أكتوبر 2021، عندما شغل بالدوين سلاحا يفترض أنه يحوي رصاصا خلبيا، غير أن ذخيرة حية أطلقت من السلاح تسببت بمقتل المصورة هالينا هاتشينز (42 عاما) وإصابة المخرج جويل سوزا. ودفع بالدوين ببراءته من تهمة القتل غير العمد. وفيما تتواصل القضية الجنائية، يتوقع استئناف تصوير الفيلم بولاية مونتانا الأميركية.



وقالت محامية الشركة المنتجة ميلينا سبادوني في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس إن «الإنتاج سيواصل استخدام أفراد طواقم حائزين اعتمادات نقابية وسيحظر استخدام الأسلحة خلال العمل أو أي شكل من أشكال الذخائر». وأوضحت أن «الذخائر الحية كانت على الدوام ولاتزال ممنوعة في مواقع التصوير».



وأثارت هذه الحادثة صدمة في هوليوود وأطلقت على اثرها دعوات لحظر استخدام الأسلحة في مواقع التصوير.