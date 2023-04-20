

عبدالله قنيص



بتوجيه من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، تم التحفظ على مركبة جانبها الأيسر يبدو مركبة عسكرية فيما الجانب الأيمن منها يبدو مركبة مدنية، وبلون ابيض، وجاء التحفظ على المركبة لتحديد مالكها ومن ثم التحقيق معه في أسباب صباغة المركبة باللون العسكري، وأيضا لوجود آثار حادث غير معلوم سببه وكونها تحمل لوحة واحدة (خلفية).



وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية أبلغت عن وجود المركبة المريبة في احد كراجات صناعية شرق، وعلى الفور تم توجيه دورية وتصوير المركبة وإرسال الصور الى اللواء الرجيب الذي وجه بالتحفظ على المركبة في المخفر، على أن تحال لاحقا الى كراج حجز المركبات على خلفية عدة مخالفات قبل أن تسلم لمالكها ويعدل ما أحدثه بها. هذا، وتم تحرير محضر للكراج لاستقبال مركبة وتصليحها دون إذن من التحقيق.