بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية بمناسبة عيد الفطر السعيد، حتى يتمكنوا من قضاء عطلة العيد بين ذويهم. وتقدم سمو الشيخ سالم العلي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وقادة وقوات الحرس الوطني بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعيا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.