أعرب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا عن الامتنان والعرفان للكويت قيادة وحكومة وشعبا لموقفها الداعم والمساند للشعب الأوكراني في مواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت وأوكرانيا الصديقة التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية وترأس المباحثات عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعن الجانب الأوكراني وزير الخارجية دميترو كوليبا.



وتأتي هذه المباحثات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها كوليبا والوفد المرافق له إلى الكويت لبحث التطورات الأخيرة للأزمة الأوكرانية وتعتبر الزيارة الأولى له لدول الخليج العربي منذ اندلاع الحرب في بلاده.



ونقل الشيخ سالم العبدالله في مستهل جلسة المباحثات تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأطيب تمنيات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى القيادة السياسية في أوكرانيا وصادق مواساتهم ومؤازرتهم للشعب الأوكراني الصديق.



وأشاد وزير الخارجية بمتانة العلاقات الثنائية بين الكويت وأوكرانيا التي تشهد هذا العام مناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما، معربا عن اعتزازه بما توصل إليه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



وأكد موقف الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.



كما شدد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما بمبدأ حل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية وعبر الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



ومن جانبه، نقل وزير الخارجية الأوكراني تحيات الرئيس والشعب الأوكراني إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا، معربا عن تقدير وامتنان بلاده لموقف الكويت حيال الأزمة في أوكرانيا ووقوفها بجانب الشعب الأوكراني في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعيشها جراء الحرب.



وثمن عاليا مساندة وتضامن الكويت قيادة وحكومة وشعبا عبر تزويد أوكرانيا بمولدات الطاقة الكهربائية نظرا لحاجة أوكرانيا الماسة وشعبها لهذه المبادرة الإنسانية.



كما أشاد بكل ما قدمته الكويت منذ إندلاع الأزمة في 24 فبراير 2022 من مواد إغاثية طارئة وإنسانية ودعمها كذلك لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الأوكرانيون ولمساعيها الحميدة في ترسيخ دعائم حفظ السلم والأمن الدوليين.



وتناول الجانبان خلال جلسة المباحثات كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما المتعلقة بآليات تعزيز التعاون المشترك في سياق مواجهة تبعات الأزمة الأوكرانية وما يتكبده شعبها الصديق من تداعيات إنسانية ومعيشية صعبة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



وأقام وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مأدبة إفطار على شرف وزير خارجية أوكرانيا الصديقة دميترو كوليبا والوفد المرافق.



وحضر المأدبة نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي وسفيرنا لدى أوكرانيا د راشد العدواني.



كما حضر المأدبة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير - الوزير المفوض نواف الأحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبدالعزيز الجارالله وسفير أوكرانيا لدى الكويت د ألكسندر بالانوتسا وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كوليبا: نسعى لتطوير العلاقات مع الكويت



أشاد وزير خارجية اوكرانيا دميترو كوليبا بموقف الكويت الدائم المؤيد لضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي ودعمها للحلول السلمية والسلام للأزمات الدولية.



جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير كوليبا مع (كونا) وتلفزيون الكويت على هامش زيارته للبلاد والتي تحل أيضا احتفاء بمرور 30 عاما لبدء العلاقات الديبلوماسية واستمرارها على أسس الصداقة والتعاون المشترك. وقال كوليبا ان الكويت لطالما دعمت أوكرانيا وخصوصا إنسانيا في التاريخ منوها بمساندة الكويت ببناء الملاجئ بعد الكارثة النووية في مفاعل (تشرنوبل) التي وقعت عام 1986 ودعمها الإنساني في الأزمة التي تمر بها الآن.



كما أشاد بدعم الكويت للقرارات الدولية الداعمة للسلام ونزع السلاح «ولعل أهمها تصويتها لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر في 23 من فبراير الماضي» والذي صوت لصالحه 141 وفدا وينص على ضرورة التوصل في أقرب وقت ممكن الى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.



وعن زيارته للكويت أشار إلى أنه يسعى لتطوير العلاقات في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها مضيفا ان «اقتصادنا في أوكرانيا تأثر بسبب الحرب ولكن شركاتنا الابتكارية استطاعت ان تتأقلم مع الوضع الراهن وهذا من أسباب وجودي هنا وليس فقط لدعم الاستثمار الكويتي في أوكرانيا بل أيضا لإعادة وتيرة التبادل التجاري».



وقال «أتوقع بعد ان نفوز بالحرب ان تصبح أوكرانيا أكبر موقع بناء على وجه الأرض فعلينا إعادة بناء الطرق والمباني والبنى التحتية التي تدمرها البنادق الآن» مؤكدا وفرة الفرص لأخذ العلاقات الثنائية ما بين أوكرانيا والكويت الى حدود أبعد «وما علينا فعله هو ان نتمكن من استغلال تلك الفرص».