تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، نقل جلالته خلاله تحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة السعيدة، سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية ويحقق للكويت كل التقدم والازدهار.



وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم بكل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك نقل جلالته خلاله تحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بهذه المناسبة السعيدة سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية ويحقق للكويت كل التقدم والازدهار.



وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم بكل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.