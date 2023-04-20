بشرى شعبان



أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية يحيى الدوسري أن مجلس إدارة النقابة عقد اجتماعا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية م.مي البغلي ووكيل الوزارة عبدالعزيز المطيري ومستشاري الوزيرة، حيث قدم مجلس الإدارة التهاني الى الوزيرة البغلي لتجديد الثقة بها وتوليها حقيبة الوزارة.



وتطرق النقاش الى العديد من المواضيع والشكاوى المقدمة من بعض الموظفين للنقابة، الى جانب مناقشة موضوع الدوام المرن بعد رمضان التي تتناسب مع طبيعة عمل الموظفين بالوزارة.



وقدم رئيس النقابة في نهاية اللقاء الشكر للوزيرة على تفهمها لمطالب النقابة والتي وعدت بحلها بأسرع وقت، كما تقدم بالشكر إلى وكيل الوزارة على ما يقوم به من جهود لخدمة الموظفين والمواطنين.