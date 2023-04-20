دارين العلي



تتجه وزارة الكهرباء والماء إلى تفعيل عدد من الإجراءات بهدف تقليل الضغط على الشبكة، خصوصا في ساعات الذروة.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن تعزيز الإجراءات الترشيدية والحث على رفع نسبة الوعي لدى العملاء، على رأس قائمة هذه الإجراءات، وذلك عبر الدفع نحو استخدام المرشدات وتحسين أداء أجهزة التكييف الأكثر استهلاكا للكهرباء.



ولفتت المصادر إلى عدة إجراءات منها ما تدرسه لجنة رفع التعرفة في القطاعات الاستثمارية والتجارية والقطاعات الصناعية والزراعية، حيث إن لدى هذه اللجنة مقترحا بوقف الدعم الكهربائي عن القطاع الصناعي أثناء وقت الذروة، أي بمعنى آخر توجيه أصحاب المصانع لإيقاف التشغيل أثناء الذروة لتجنب دفع مبالغ كبيرة جراء استهلاك الكهرباء غير المدعوم وفي الوقت نفسه تخفيف الضغط على الشبكة.



وأوضحت المصادر أن الوزارة تسعى أيضا مع مختلف الجهات الحكومية لتقليل استخدام الطاقة أثناء الذروة في المباني والمنشآت التابعة لها والتي يمكن الاستغناء عنها في أوقات الذروة، لافتة إلى أهمية التعاون في ترشيد الاستهلاك ما بين قطاعات الدولة.