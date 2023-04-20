ناشد مواطن كويتي «معاق» وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بأن يكون ضمن الغارمين في حملة «فزعتكم فرحة لهم» حيث انه صدرت أحكام قضائية بالتعويض، وهو الأمر الذي جعلني عاجزا عن السداد مما تسبب بمنعي عن السفر والحجز على المركبات المسجلة باسمي وأيضا «حجز بنوك». وقال المواطن في مناشدته عبر «الأنباء»: انني (معاق) ومريض بالقلب وقد اجريت عملية بالقلب ومريض الضغط والسكر ومن مصابي الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت الحبيبة أثناء تأدية الواجب بعمليات القوة البرية، حيث كنت في ذلك الوقت أؤدي عملي كمجند اثناء تأدية الخدمة الالزامية! وأضاف: أسكن حاليا في بيت ايجار وتوجد علي أحكام قضائية بالغرامة المالية وهناك لم تصدر بعد بالغرامة وقد أرهقتني الديون من كل جانب. وأناشد الوزيرة مي البغلي أن اكون ضمن الغارمين في هذه الحملة خاصة أنني مطالب بتنفيذ هذه الاحكام وأنا لا احتكم الا على معاشي الذي يذهب لسداد الأقساط والايجارات ولا يبقى منه الا القليل الذي لا يكفي متطلبات اسرتي. وكلي رجاء من الوزيرة الفاضلة بأن اكون ضمن (فزعتكم فرحة لهم) في ضوء التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء بأن تكون «الأولوية لدعم المواطنين ورعايتهم».



البيانات لدى «الأنباء»