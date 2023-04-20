انطلاقا من دوره في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، وتقديرا لدور رجال وزارة الداخلية في حماية أمن المجتمع، شارك بنك الخليج رجال الإدارة العامة لخفر السواحل في الفنطاس الإفطار الرمضاني.



بهذه المناسبة، قال مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج عبدالمحسن النصار: تواجدنا في الإدارة العامة لخفر السواحل، يأتي تعبيرا لهم ولكل رجال وزارة الداخلية عن تقديرنا الكامل للدور الوطني المميز، الذي يقومون به في حماية المجتمع، وجاهزيتهم التامة في كل وقت، وتحت أي ظرف للقيام بواجبهم الوطني.



وأضاف النصار: في الوقت الذي يجلس كل مواطن في بيته ومع أسرته وأحبائه لتناول وجبة الإفطار يوميا خلال الشهر الفضيل، يترك رجال الداخلية كل الأهل والأحبة لخدمة بلدهم، وتقديرا منا لتضحياتهم، حرصنا على التواجد في مقر عملهم اليوم ومشاركتهم الإفطار الجماعي، لكي نعبر لهم عن امتنان وتثمين المجتمع وأبنائه لما يقومون به من واجب.



وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن العديد من مبادرات الاستدامة المجتمعية التي نظمها وشارك فيها بنك الخليج، خلال شهر رمضان الفضيل، والتي شملت المساهمة في حملة الهلال الأحمر لتوزيع الأجهزة الكهربائية على الأسر المتعففة في الكويت تأتي ضمن حزمة من المبادرات الخيرية، التي أطلقها بنك الخليج خلال شهر رمضان الكريم لدعم المحتاجين والأسر المتعففة، الذين يواجهون ظروفا صعبة، من خلال توزيع وجبات إفطار صائم على المحتاجين، و«ماچلة رمضان» على الأسر المتعففة، إلى جانب تفريج كرب الغارمين، وتوزيع المياه والمرطبات الباردة على المصلين في العشر الأواخر.