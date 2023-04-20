بعد إطلاقها مبادرة «إفطار صائم» خلال الشهر الفضيل من العام المنصرم، جددت شركة إدارة المرافق العمومية التزامها بمسؤوليتهــــا الاجتماعية في رمضان من هذا العام عبر قيام مجموعة من موظفيها المتطوعين بتوزيع وجبات كاملة على المحتاجين.



وتعكس مبادرة «إفطار صائم» التي تنظمها «المرافق العمومية» للعام الثاني على التوالي إصرار الشركة على أداء دورها المجتمعي على أكمل وجه وتعميم ثقافة العطاء والمشاركة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تجسد قيم الشهر الفضيل تماشيا مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التكاتف والتآخي والتقارب بين أبناء المجتمع الواحد.



وتعتبر شركة إدارة المرافق العمومية مبادرة «إفطار صائم» واجبا عليها كونها جزءا لا يتجزأ من المجتمع منذ أكثر من أربعين عاما، وهي دائما تسعى إلى تطوير مبادراتها الخيرية والاجتماعية لتوسيع دائرة المستفيدين منها وترك أثر إيجابي في حياتهم وتوطيد الروابط الإنسانية بين مختلف شرائح المجتمع الكويتي.