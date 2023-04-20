يحل ربيع 2023 على ذواقة الكويت مع مزيد من الدلال لمذاقهم، حيث يقدم فندق فورسيزونز الكويت ابتكاره الشهير مع وليمة سكاي 21، إلى جانب تقديم قائمة غداء جديدة مبتكرة من إعداد الشيف الإيطالي لويجي فراسانيتو في مطعم داي فورني. هذه المغامرات المرتقبة المليئة بالنكهات التي يجب الاستمتاع بها مع إطلالة بانورامية على المدينة من الطابق الـ21 بالفندق تتزامن مع أحداث أخرى حيث ستشرف عليها نائبة مدير الفندق الجديدة، كسينيا نوفيكوفا، عند انضمامها لأول مرة لمجموعة فنادق فورسيزونز.



وتهدف نوفيكوفا، المليئة بالطاقة والحيوية، إلى إحداث نفس التأثير في فندق فورسيزونز الكويت برج الشايع كالذي تركته في فترات عملها السابقة والتي حازت خلالها على جوائز في بعض الفنادق والمنتجعات الفخمة والمرموقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والصين وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، وتسعى نوفيكوفا التي تمتلك روح قيادة خاصة بها إلى خلق تجارب لا تنسى لضيوفها وإلى بناء علاقات وطيدة معهم على اختلاف الأسباب. وقالت نوفيكوفا: لا نقوم في مجال الضيافة بعمل خارق، ولكن لدينا القدرة على إثراء تجربة النزلاء والضيوف وإغنائها، سواء مع ضيوفنا أو حتى مع زملائنا من أعضاء فريق العمل وهناك شيء مميز للغاية في لعبنا دورا فاعلا في اللحظات المهمة في حياة الناس، سواء كان ذلك حفل زفاف أو أي فعالية أخرى مميزة.



والاحتفال هو المكون الرئيسي على قائمة طعام Sky 21 في العيد والتي سيتم توفيرها في فترة الغداء والمساء أيضا لمزيد من الفرحة في عطلة عيد الفطر، وهذا العيد المميز الذي يشترك في إحيائه دائما بشكل مميز مطعما داي فورني وسينتوهو، الموجودان في الطابق الحادي والعشرين بالفندق، سيشهد توحيد خبرات الطهاة لتقديم أفضل المذاقات على الإطلاق تحت إشراف الشيف تييري بابييه، كما أن الضيوف مدعوون للتجول عبر محطات الطهي التفاعلية المبهرة التي أقيمت في كل من داي فورني المصمم على الطراز الإيطالي وسينتوهو المستوحى من الطراز الآسيوي، كما يمكنهم إلقاء نظرة خاطفة وراء الكواليس على مطابخ المطعمين للاستمتاع بتجربة تناول طعام متكاملة تماما.



إنها المرة الأولى التي تتم فيها دعوة الضيوف إلى هذه الأماكن لمشاهدة مبدعي الطهي خلال أداء عملهم والتفاعل مع الطهاة أثناء تحضير الطعام. أثناء تجولهم بين مجموعة العروض الشهية في المكانين، يلعب الضيوف دورا مميزا في ربط حضارتي الشرق والغرب معا، بينما يستمتعون بمشاهدة الحياة في الكويت من الأعلى.



وتبدأ رحلة الطهي بقهوة عربية طازجة وبفرصة التقاط صور مميزة للذكرى مع العائلة والأصدقاء في مكان مخصص للتصوير. سيستمتع الزوار الذين يدخلون عبر مطعم سينتوهو بترحيب على الطراز الآسيوي، كما سيتم استقبال زوار مطعم داي فورني بأسلوب إيطالي دافئ ويمكن للزوار خلال النهار، الجلوس واحتساء مشروب بارد أثناء الاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على المدينة مع خلفية موسيقية للمغني وعازف الجيتار الكويتي زاك الموسوي. في المساء، ستتغير الأجواء الموسيقية، حيث يتولى منسق الأغاني الدي جي تشغيل الإيقاعات الاحتفالية.