في إطار برنامجه الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، وضمن مبادرة احتفال البنك بمناسبة القرقيعان التراثية، شارك بنك الكويت الدولي KIB بالفعالية الخاصة باليوم العربي لليتيم برعاية وحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي، حيث أقامت إدارة الحضانة العائلية احتفالها السنوي بهذه المناسبة بعنوان «نحن أصدقاء لك».



وقال عبدالله الخميس من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB: جاءت المبادرة انطلاقا من التزام KIB المستمر بمسؤوليته الاجتماعية، وفق استراتيجية شعاره «بنك للحياة»، موضحا أنه جريا على عادته السنوية والتزامه تجاه رعاية الأطفال، لاسيما الأيتام، قام البنك بالمشاركة في هذه الاحتفالية السنوية وتوزيع القرقيعان على الحضور من الأطفال، لمشاركتهم بهجة القرقيعان، ومنحهم لحظات جميلة من السعادة، التي تبقى في ذاكرتهم.



وأكد الخميس أن KIB يسعى إلى المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع خاصة الأطفال، وذلك في إطار حملة البنك الرمضانية التي تتضمن أنشطة إنسانية واجتماعية متنوعة، تهدف إلى تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية.



يذكر أن KIB يحرص باستمرار على المشاركة في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعنى بالأطفال والشباب، لما لهم من دور مهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وذلك في إطار حرصه على تكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشامل، خاصة في شهر رمضان المبارك.















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