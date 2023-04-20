أسامة أبوالسعود



استمراراً لإحياء تلك الليالي المباركة، وهي الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أحيا آلاف المصلين والمتهجدين بمختلف مساجد البلاد ليلة 28 من رمضان بمسجد الدولة الكبير ومسجد بلال بن رباح وفي مختلف المراكز الرمضانية والمساجد على مستوى محافظات الكويت، في أجواء إيمانية متميزة وتنظيم رائع من مختلف العاملين على تلك المساجد والمراكز بمختلف مناطق البلاد. ففي مسجد الدولة الكبير، أدى آلاف المصلين والمصليات صلاة القيام في تلك الليلة المباركة، حيث أمّ المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ أحمد النفيس، وفي الركعات الأربع الأخيرة والوتر والدعاء القارئ عمر الدمخي، وألقى الخاطرة الإيمانية الشيخ طلال العامر.



مسجد بلال بن رباح



وفي مسجد بلال بن رباح الذي يتميز كعادته بالتنظيم الرائع والوقوف على راحة المصلين في تلك الليالي المباركة، احتشد آلاف المصلين لإحياء ليلة 28 من رمضان في أجواء روحانية متميزة، وكان اللافت التنظيم المميز منذ وصول المصلين حتى خروجهم بكل انسيابية وسهولة، مع تنظم حركة السير بشكل رائع.



مسجد الراشد



وأدى جموع المصلين صلاة القيام ليلة 28 من رمضان بمركز مسجد الراشد في العديلية التابع لإدارة مساجد العاصمة، والذي تقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربع الأخيرة والوتر القارئ عمر الرحال.



دعيج الصباح



وفي مركز دعيج الصباح التابع لإدارة مساجد محافظة الأحمدي، أدى جموع المصلين تلك الليلة المباركة، حيث أمهم ‏القارئ مبارك المري.



سعد بن أبي وقاص



أما مركز مسجد سعد بن أبي وقاص التابع لإدارة مساجد العاصمة، فتقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربع الأولى القارئ عبدالرحمن الشويع.



وكانت السمة الجامعة للمصلين مدى الخشوع والتوجه إلى الله تعالى بطلب العفو والمغفرة في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان.



كما بدت جهود الجهات المعنية والمتطوعين واضحة في الإعداد والترتيب وتيسير أمور المصلين ليؤدوا عبادتهم على أكمل وجه.





رئيس الوزراء تفقّد نقطة قوة الإطفاء العام في مسجد بلال بن رباح



تفقد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاهزية نقطة قوة الاطفاء العام المكلفة بتأمين مسجد بلال بن رباح، حيث أدى صلاة التهجد ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك.