

الكالسيوم وكربونات الماغنيسيوم مكونات تحتويها المياه وتسبب تساقط الشعر.. فما الحل؟



تختلف درجة نقاوة المياه من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ومع الأسف تحتوي مياه الصنبور غالبا على تركيزات زائدة من المعادن التي تضر بصحة الشعر وتتسبب في تساقطه وتقصفه وتضعفه، فما هذه المعادن وما حل هذه المشكلة؟



يسمى الماء الذي يحتوي على نسبة عالية من المعادن والمعادن الثقيلة بالماء العسر، وتشمل هذه المعادن عادة الكالسيوم وكربونات المغنسيوم والبيكربونات والكبريتات. وهي مواد كيميائية تذوب في المياه الجوفية بشكل طبيعي أثناء تحركها عبر الحجر الجيري، وجميعها تؤثر سلبا على صحة الشعر. كذلك، من الممكن أيضا العثور على الحديد والألمنيوم والمنغنيز في الماء في بعض المناطق.



إلا أن الماء العسر بحد ذاته ليس سيئا للصحة العامة، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه لا يوجد دليل على أن الماء العسر يضر بالصحة. بل على العكس يمكن أن يكون للمياه العسرة فوائد صحية متواضعة مرتبطة بها، حيث تعمل كمكمل للكالسيوم والماغنيسيوم. ومع ذلك، فإن للماء العسر بعض المشاكل المتمثلة بتراكم التكلس في الأنابيب والحنفيات والأجهزة. لكن لعل أبرز مساوئ الماء العسر هو تأثيره السلبي على الشعر.



شرع الكثير من الباحثين في تحديد مدى تأثير الماء العسر على شعر الإنسان، وتوصلوا إلى ما يلي: الماء العسر قد يسبب الشعر الباهت وقال الباحثون إن نفس تراكم التكلس الذي يحدث على الصنبور يحدث أيضا في الشعر. ويؤدي وجود أملاح الكالسيوم في الماء إلى الحصول على شعر باهت وضعيف بشكل عام.



كما يسبب الماء العسر تيبس الشعر فقد. وجدت دراسة أن الشعر يمكن أن يلتقط كميات كبيرة من الكالسيوم والماغنسيوم من الماء، إذ تلتصق هذه المعادن في فروة الرأس والشعر، ما يؤثر على مظهره وملمسه.



وقد يضعف الماء العسر الشعر بشكل ملحوظ.. على الأقل عند الرجال ففي عام 2016، أعاد بحث إضافي النظر في فكرة أن الماء العسر يمكن أن يقلل من قوة الشعر. عند فحص التأثيرات على الرجال على وجه التحديد، وجد الباحثون أن الماء العسر يقلل من قوة الشعر مقارنة بالماء غير المتأين.



ولتقليل تعرض شعرك للماء العسر من الممكن اتباع الخطوات التالية: استخدام نوعية جيدة من الشامبو. وتركيب فلتر للدش. يمكن أن يساعد استخدام فلتر في الحمام في تقليل عسر الماء عن طريق إزالة الكالسيوم والماغنيسيوم من الماء نفسه. واستخدام غسول حمضي طبيعي. وإضافة خل التفاح أو عصير الليمون إلى روتين العناية بالشعر لتقليل تراكم المعادن على فروة رأسك.

المصدر: «عربي بوست»