

دحض فائدة فيتامين D للمصابين بالربو



دحض باحثون من جامعتي الملكة ماري وإدنبرة في بريطانيا فائدة فيتامين D للأشخاص المصابين بالربو، كما جاء في منشورات منظمة كوكرين المستقلة غير الربحية.



والآن أصدر العلماء المزيد من الدراسات وتم تحديث نتائج المراجعة، وكذلك تحليل نتائج 20 تجربة عشوائية ذات شواهد، شارك فيها 1155 طفلا و1070 بالغا مصابا بالربو، معظمهم يعانون من ربو خفيف أو معتدل.



وأظهرت نتائج المقارنة بين مجموعتين: الأولى تناولت مكملات غذائية مع فيتامين D، والثانية تناولت مكملات وهمية، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بينهما من حيث عدد نوبات الربو التي تتطلب تناول الأدوية الستيرويدية. كما اتضح أن فيتامين D لا يسمح بالسيطرة على الربو حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من نقصه. ويؤكد الباحثون على أن عدد الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة ويعانون من الربو الحاد وأن نقص فيتامين D كان محدودا لديهم. لذلك يخططون لإجراء دراسة إضافية بمشاركة عددا أكبر منهم.

المصدر: «لينتا. رو»