مفرح الشمري



بعد صراع مع المرض، انتقل الى رحمة الله أستاذ النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية د.محمد عبدال الذي ووري جثمانه الثرى عصر امس في مقبرة الصليبخات بحضور أهله وأقاربه وأصدقائه وزملائه في العمل والوسط الفني والثقافي.



وبرحيل د.محمد عبدال «حبيب الجميع»، خسر المعهد العالي للفنون المسرحية أحد دكاترته المشهود له بالخلق الطيب والالتزام والتعامل الحسن مع زملائه حتى مع طلبته، حيث كان حريصا على إعطائهم كل جهده حتى يستفيدوا في حياتهم الدراسية والعلمية.



الراحل يمتلك خبرة طويلة في تدريس النقد والأدب المسرحي وله أسلوبه الخاص بالدراسة وبالورش التدريبية المتخصصة التي يشارك فيها خصوصا في مجال الفنون، حيث شارك في عدد من الورش التدريبية منها ورشة «كيف تكتب النص المسرحي» ضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي عام 2019 الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بالاضافة الى مشاركته في تأسيس منتدى النقد الدرامي مع زملائه د.فيصل القحطاني ود.علي حيدر ود.سليمان آرتي ود.سكينة مراد ود.محمد المهنا وذلك في أكتوبر الماضي.



«الأنباء» تتقدم الى أسرة الفقيد بالمواساة وأحر التعازي، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).