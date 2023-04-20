الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يدرس الاتحاد القطري لكرة القدم إقامة نهائي النسخة الـ51 من بطولة كأس أمير قطر 2023، على ستاد أحمد بن علي المونديالي مساء 12 مايو المقبل.



ومن المقرر أن يلتقي السد مع الشحانية ـ درجة ثانية، على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل الاثنين المقبل، وفي اليوم التالي يلتقي السيلية مع العربي على نفس الملعب.



وتعد هذه هي المرة السادسة التي تقام فيها المباراة النهائية لكأس أمير قطر على أحد ملاعب كأس العالم قطر 2022.



وكانت المرة الأولى في 2017 عندما تمت إعادة تدشين ستاد خليفة الدولي بالمباراة النهائية التي جمعت الريان والسد.



وفي 2019 تم تدشين ستاد الجنوب بالوكرة وإقامة المباراة النهائية بين السد والدحيل.. وفي العام التالي استضاف ستاد أحمد بن علي المباراة النهائية بين السد والعربي، ونهائي 2021 ضمن حفل افتتاح ستاد الثمامة المونديالي والذي جمع السد مع الريان.



وفي نهائي العام الماضي، احتضن ستاد أحمد بن علي المباراة النهائية بين الغرافة والدحيل والذي توج بلقبها الدحيل.



الى ذلك استعاد الدحيل صدارة الدوري القطري بعد «ريمونتادا» مثيرة على الريان والفوز بنتيجة 4-3، مساء أول من أمس على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الـ15 والتي كان مقررا لها أواخر فبراير الماضي، بسبب ارتباط الفريقين آنذاك بخوض لقاء الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.



وسجل رباعية الدحيل خالد محمد، والتونسي فرجاني ساسي، والكيني مايكل أولونغا «ركلة جزاء»، والمعز علي، في الدقائق «37 و45+3 و76 و82»، فيما سجل ثلاثية الريان، المحترف الإيفواري يوهان بولي، والمغربي سفيان بوفال «هدفين» في الدقائق «25 و80 و90+4».



وبهذا الفوز المثير استرد الدحيل صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطتين عن العربي، بينما تجمد رصيد الريان عند 17 نقطة في المركز التاسع، ولديه مباراة مؤجلة أمام نادي قطر.



من ناحية أخرى، أعلن مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي الرائد عالميا، عن توقيع اتفاقية دولية رائدة مع نادي إنترناسيونال البرازيلي بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتعزيز البحث والابتكار في مجال الطب الرياضي.



على صعيد آخر، كشف الاتحاد القطري لألعاب القوى، عن قائمة الرياضيين القطريين الذين سيخوضون جولة الدوحة للدوري الماسي أولى جولات الدوري الماسي، البالغة أربع عشرة جولة للموسم الرياضي 2023.



وضمت قائمة الرياضيين المشاركين، البطل الأولمبي والعالمي في الوثب العالي معتز عيسى برشم، ومصعب عبدالرحمن بله، وعبدالرحمن سعيد في سباق 800م، ومصعب آدم في سباق 3 آلاف متر.