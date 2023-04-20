الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يستهل المنتخب القطري لكرة القدم مشواره في منافسات النسخة الـ17 من بطولة الكأس الذهبية 2023، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو إلى 16 يوليو المقبلين، بمواجهة منتخب هايتي يوم 25 يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفق جدول مباريات البطولة الذي أصدره اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «الكونكاكاف» أمس.



ويشارك في البطولة 16 منتخبا، تم توزيعها على 4 مجموعات ويقص المنتخب الأميركي المستضيف وحامل اللقب شريط المنافسات في المواجهة الافتتاحية أمام منتخب جامايكا يوم 24 يونيو المقبل على ستاد سولديرفيلد في مدينة شيكاغو.



ووضعت القرعة المنتخب القطري بطل آسيا، والذي يشارك في البطولة للمرة الثانية على التوالي بدعوة من اتحاد «الكونكاكاف»، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المكسيك وهايتي وهندوراس، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الولايات المتحدة الأميركية، وجامايكا ونيكاراغوا، والفائز من مباراة التصفيات رقم 9، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوستاريكا وبنما والسلفادور، والفائز من مباراة التصفيات رقم 8، بينما جاءت في المجموعة الرابعة منتخبات كندا وغواتيمالا وكوبا والفائز من مباراة التصفيات رقم 7، علما بأن التصفيات التمهيدية ستقام خلال الفترة ما بين 16 حتى 20 يونيو المقبل.



وسيواجه المنتخب القطري منتخب هايتي على ستاد NRG Stadium في مدينة هيوستون يوم 25 يونيو المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، قبل أن يلتقي منتخب هندوراس يوم 29 الشهر نفسه على ستاد State Farm في مدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا في الجولة الثانية، ثم يختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 2 يوليو على ستاد Levi›s Stadium في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا أيضا.



وحسب نظام البطولة يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام يومي 8 و9 يوليو، فيما يقام الدور نصف النهائي يوم 12 يوليو، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 16 الشهر نفسه.