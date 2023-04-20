حسم الهلال حامل اللقب دربي العاصمة أمام غريمه النصر بفوزه عليه 2-0، الثلاثاء على ستاد الملك فهد بالرياض في مباراة مقدمة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وقدم خدمة كبيرة لفريق اتحاد جدة المتصدر.



ويدين الهلال بالفوز إلى هدافه النيجيري أوديون إيغالو الذي سجل هدفي اللقاء من ركلتي جزاء في الدقيقتين 42 و62.



وجاء تقديم المباراة، وهي الثانية للهلال بعد تقديم مباراته أمام الباطن، بسبب مباراتيه أمام أوراوا رد الياباني في الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في 29 أبريل الجاري في الرياض والسادس من مايو المقبل في ساتياما.



وتجمد رصيد النصر الذي فشل في الفوز للمباراة الثانية تواليا بعد تعادله سلبا أمام الفيحاء في المرحلة الماضية عند 53 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع الهلال الذي قدم خدمة كبيرة لاتحاد جدة المتصدر (56) رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع.



وخاض النصر مباراته الأولى بقيادة مدربه الكرواتي دينكو يليتشيتش (49 عاما)، المدير الفني السابق للفئات السنية، بعد إقالة الفرنسي رودي غارسيا الذي حملته الجماهير تراجع أداء الفريق واعتبرته لا يلائم طموحات الفريق.