عبدالعزيز الفضلي



اتخذ الكثير من أولياء الأمور قرارا بغياب أبنائهم أمس واليوم، وهما اليومان اللذان يسبقان عطلة عيد الفطر، حيث اعتاد الطلبة هذا الغياب رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة التربية في هذا الشأن.



في هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، ان هناك طريقة جديدة يقوم بها العديد من اولياء امور الطلبة عبر «القروبات» الخاصة بهم، مشيرة الى انهم قاموا بالاتفاق على غياب أبنائهم عن الدراسة عبر التصويت على القرار.



وأضافت المصادر انه من خلال التصويت كان القرار شبه جماعي على الغياب يومين متتاليين، لافتة إلى أنه بالنسبة لغياب يومي الأربعاء والخميس القادمين اللذين سيكونان بعد انتهاء عطلة العيد الأسبوع المقبل سيتم الاتفاق والتصويت عليهما في آخر يوم للعيد.