أشاد مدير عام جمعية النجاة الخيرية محمد الأنصاري بالتفاعل الشعبي مع حملة وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية «فزعتكم.. فرحة لهم» لمساعدة الغارمين بالتعاون مع وزارة الإعلام وإدارة التنفيذ بوزارة العدل.



وقال الأنصاري لـ (كونا) إن هذه الحملة الإنسانية تترجم رؤية القيادات الحكيمة بجميع قطاعاتها في توجهها نحو توطين العمل الخيري داخل البلاد وتكاتف المساعي لإزاحة الثقل المادي عن الغارمين بهدف الإفراج عنهم.



وأكد أن هذه الخطوة تمثل ما جبل عليه أهل البلاد من عمل للخير وتقديم المساعدات للمحتاجين المتزامنة مع توجيهات مجلس الوزراء لان تكون «الأولوية لدعم المواطنين ورعايتهم»، مبينا أن المبالغ التي وصلت إليها الحملة حتى الآن (نحو 10 ملايين و245 ألف دينار) تمثل استمرارا حقيقيا لنهج العطاء وفعل الخير.



وشدد على استعداد الجمعية بجميع كوادرها لدعم ومؤازرة الجهات الرسمية والخيرية في البلاد للعمل على دعم مثل هذه الأعمال الإنسانية التي تهدف لترسيخ التكافل الاجتماعي الذي ينصب لصالح المجتمع ويعود بالنفع على قاطنيه.