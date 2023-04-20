هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء مصر المسلمين بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي امس، «أخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله تعالي أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا العزيزة وشعبها العظيم بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد».