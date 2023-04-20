بيروت - داود رمال



تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وفد ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بناء على طلب رئيس الحكومة، بموضوع عقد إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت TERMINAL 2 والمشاريع المشابهة في المطار.



وبناء على رأي ديوان المحاسبة، اتصل رئيس الحكومة بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وأبلغه رأي الديوان مع التأكيد على قرار الوزير بإلغاء العقد.



ووفق ديوان المحاسبة «فإنه بالنسبة لمشروع إنشاء المبنى الجديد فإن القوانين التي ترعى الموضوع قديمة ويمكن اعتبارها ناقصة في أفضل الأوصاف أو واردة في غير محلها الطبيعي، ما يوجب العودة إلى المبادئ العامة الأساسية التي تعزز الثقة بالمرافق العامة وتتيح إشراك الجميع يما يؤمن المساواة والمنافسة، وإن توصيف العقد بما تضمنه استنادا إلى هذه المبادئ، هو من عداد عقود الامتيازات التي لا تصح إلا بمقتضى قانون ولا تخضع لقانون الشراء العام.



أما بالنسبة للعقود المشابهة في المطار وتحديدا العقد الموقع بين وزارة الأشغال العامة والنقل وشركة طيران الشرق الأوسط Cargo Center، فقد اعتبر الديوان أن هذا العقد وقع في شهر ديسمبر من العام 2011 في ظل حكومة تصريف أعمال، وذلك بشكل مخالف للقانون كما ومخالف للمخطط التوجيهي لمطار بيروت الدولي في حينه وأن موافقة مجلس الوزراء صدرت في شهر سبتمبر من العام المذكور أي بعد حوالي 8 أشهر من التوقيع، هذا فضلا عن أن المبنى الحالي هو مبنى خرساني في حين أن العقد انصب على إجازته كهنغار.



وخلص الرأي في النتيجة إلى اعتبار عقد الـ TERMINAL 2 باطلا بطلانا مطلقا ولا يمكن إعطاؤه المشروعية من خلال الاستناد إلى عقد الشحن Cargo Center لأن هذا العقد بدوره تشوبه مخالفات قانونية عديدة ويقتضي إحالته إلى الغرفة القضائية المختصة لإجراء التحقيقات وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.



وأوصى الديوان في ختام رأيه الاستشاري بوجوب توضيح النصوص القانونية ووضع منظومة قانونية متكاملة تتعلق بأصول استثمار وإشغال المطارات عوضا عن ورودها في جداول ملحقة بموازنات.