

أعلن بنك الائتمان عن تمويل 10 ألاف وحدة سكنية (القطاعات N1_N2_N3_N4) في مدينة المطلاع المقرر توزيعها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوجيهات القيادة السياسية ودعم سمو رئيس مجلس الوزراء.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحافي إنه سيجري الاعلان عن تلقي طلبات القروض للقطاعات الاربعة خلال الايام المقبلة بعد إصدار أذونات البناء الخاصة بالمواطنين.



وأضافت الخشتي أن التقديم على طلبات قروض البناء متاح (اونلاين) من خلال البوابة الالكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك والتطبيق الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) والفرع الذكي الخاص بالبنك ولا يتطلب ذلك حضورا شخصيا.