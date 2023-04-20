عبدالعزيز الفضلي

اعتمد مدير إدارة التعليم الديني بوزارة التربية أنور العبد الغفور، جداول اختبارات الفترة الدراسية الثانية الموحدة للتعليم الديني لنهاية العام الدراسي 2022 / 2023 م والخاصة بصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر والتي ستنطلق يوم الاثنين 15 مايو وتنتهي في الـأول من يونيو المقبلين للصفين التاسع والعاشر بينما يختتم طلبة الصف الحادي عشر اختباراتهم يوم الاثنين 29 مايو المقبل .

وحدد العبدالغفور من خلال الجداول التي تلقت "الأنباء" نسخة منها، موعد بدء الاختبار اعتباراً من الساعة 8 صباحاً ويتراوح وقت الامتحان من ساعتين إلى ساعتين و 45 دقيقة باستثناء اختبار مادة اللغة الانجليزية يستمر لمدة 3 ساعات وربع متواصلة.

ودعا مدير إدارة التعليم الديني انور العبدالغفور، الذي يتغيب بعذر طبي عليه إحضار العذر الطبي في اليوم التالي حتى يكون الغياب بعذر مقبول ، كما اعتمد جدول الاختبارات الشفوية للفترة الدراسية الثانية للمعاهد الدينية الصباحي " الثانوي" والتي ستكون لمدة ثلاثة ايام هي 7 و 8 و 9 من شهر مايو المقبل وتبدأ جميعها الساعة 8 صباحاً وتنتهي في الساعة 11 .

وحدد العبدالغفور مقار لجان الاختبار حيث سيكون مقر لجان الدارسات (منازل العاصمة و حولي والفروانية نساء / مركز قرطبة نساء / مركز الفروانية نساء) بمعهد قرطبة الديني بنات الكائن بمنطقة قرطبة .

ومقر لجان الدارسات (منازل الجهراء نساء/ مركز الجهراء نساء) بمعهد الفروانية الديني بنات الكائن بمنطقة جابر الأحمد .

ومقر لجان الدارسات (منازل الأحمدي ومبارك الكبير /مركز الرقة نساء ) بمدرسة الرتقة الثانوية بنات الكائن بمنطقة فهد الأحمد .

ومقر لجان الدارسين (منازل العاصمة وحولي والفروانية / مركز عبدالرحمن السميط ) بمعهد عبدالرحمن السميط الثانوي بنين الكائن بمنطقة قرطبة .

ومقر لجان الدارسين (منازل الأحمدي و مبارك الكبير / مركز الفحيحيل رجال ) بمعهد الفحيحيل الديني الثانوية بنين الكائن بمنطقة الصباحية .ومقر لجان الدارسين (منازل الجهراء / مركز الجهراء ) بمدرسة علي السالم المتوسطة بنين الكائن بمنطقة الجهراء .

وفيمايلي الجداول :