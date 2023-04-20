يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى المواطنين الكرام وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم الجميع فيه بوافر الصحة والعافية وبالمحبة والهناء.

ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

كما يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد سائلا الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.