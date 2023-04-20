عبدالعزيز الفضلي

انهت بعض المدارس الدوام مبكراً اليوم الخميس، وسمحت لمعلميها بالانصراف وذلك بسبب عدم وجود طلبة وتغيب جماعي لليوم الثاني على التوالي .

وكشفت مصادر مطلعة ل "الأنباء"، أن عددا من الإدارات المدرسية سمحت لمعلميها بالانصراف مع بقاء المدير أو المدير المساعد في المدرسة حتى نهاية الدوام تحسباً لزيارة مفاجئة من مسؤولي المنطقة التعليمية أو الوزارة، مشيرةً إلى أن الإدارات المدرسية قامت بالحضور صباحاً كالمعتاد التزاماً بالوقت المحدد لبداية الدوام .

وأبدت المصادر أسفها الشديد لاستمرار غياب الطلبة وفقدانهم لأيام كثيرة ستؤثر على تحصيلهم العلمي، منوهةً إلى أن ما يحدث شيء مؤلم ويحز في النفس أن نرى هذه الظاهرة في مدارسنا والتي أصبح الطلبة يعتبرونها حق مكتسب قبل وبعد عطل المناسبات.