بالتعاون مع بنك الخليج، مجموعة التمدين، ميزراتي الكويت، شركة بيضون، مجوهرات يبريم وكاف كافيه، ستنعقد النسخة الثانية من محادثات أزياء عود في أيام 11 و12 من شهر مايو المقبل في الكويت، إذ سيشهد الحدث اجتماع خبراء الأزياء وكبار المؤثرين أصحاب المساهمة الأوسع في مجال الأزياء والموضة في المنطقة على مر العقود الماضية.

وفي هذا السياق، قالت مؤسسة «مبادرة عود» زينب العبدالرزاق: «لطالما كانت الكويت مركزا للفن والإبداع، ولاسيما في مجال الأزياء، ومع التطور والانفتاح الذي تشهده المنطقة، فقد آن الأوان لرفع النقاب عن مبادرات جديدة. هذا الحماس هو ما يدفعنا لمواكبة التطورات في المنطقة في مجال الموضة».

وتهدف مبادرة عود إلى طرح فكرة الموضة المستدامة وأهميتها على الطاولة، والسعي لإنشاء جسر يصل الكويت بعالم الرفاهية على المستوى العالمي. من خلال تسليط الضوء على تحديات صناعة الأزياء والإبداع في المنطقة، تأمل مبادرة عود في خلق هالة من المبدعين وتشجيع الاعتماد على المصممين المحليين.