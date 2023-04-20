أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية الضرورية على 200 أسرة محتاجة في الكويت.

وقال المدير العام في الجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن هذه الأجهزة شملت الثلاجات والمكيفات والغسالات وبرادات الماء، ووزعت على الأسر المحتاجة المسجلة بكشوف الجمعية وبحسب أولوية الاحتياج وتعزيزا لمبدأ التكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية.

وأضاف العون أن الهدف من توزيع تلك الأجهزة التخفيف عن الأسر المحتاجة وإعانتها من خلال توفير سبل حياة أفضل لها، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن حزمة المبادرات الخيرية السابقة التي أطلقتها الجمعية لدعم احتياجات الأسر من ذوي الدخل المحدود وتوفير أساسيات الحياة.

وبين أن هذا المشروع يترجم معاني التراحم والتكاتف في المجتمع الكويتي ويحظى بأهمية كبيرة من إدارة الجمعية باعتباره إحدى ثمرات التعاون مع شركائها في مجال العمل الخيري والإنساني.

وأشاد العون بالجمعيات والمؤسسات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، معربا عن شكره لها ولجميع المحسنين في الكويت من مواطنين ومقيمين، على مساهمتهم في إنجاح برنامج المساعدات المحلية.