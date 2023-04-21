صوم الست من شوال والقضاء بنية واحدة



هل يجوز أن أصوم ستة أيام قضاء وأنوي معها صوم الست من شوال بنية واحدة؟ وهل يحصل لي أجر صوم الست في هذه الحال؟



٭ الأفضل فصل النيتين، فيكون الصوم للقضاء بنية القضاء، وصوم الست من شوال بنية صوم الست من شوال، ومن الفقهاء من يمنع ذلك. ومن أراد الجمع بينهما لسبب كأن يضيق الوقت على صوم الأيام الست للانشغال بالقضاء أو بقصد التخفيف، فيجوز ذلك على ما ذهب إليه الشافعية، ويحصل له ثواب الست من شوال، وتسقط عنه ستة أيام من القضاء، «قال الشافعية:» ولو صام فيه - أي في شوال - قضاء عن رمضان أو غيره أو نذرا أو نفلا آخر حصل له ثواب تطوعها، إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال.. قالوا: ويشبه هذا ما قيل في تحية المسجد، وهى صلاة ركعتين لمن دخله، قالوا: إنها تحصل بصلاة الفريضة أو بصلاة أي نفل وإن لم تنو مع ذلك، لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وجدت بما ذكر، ويسقط بذلك طلب التحية ويحصل ثوابها الخاص وإن لم ينوها على المعتمد «حاشية الشرقاوي على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري»ج 1 ص 427 ومغني المحتاج 1/49.



زكاة البرسيم



شخص عنده سدر ونخل قليل جدا، وبزراعة البرسيم وهذه تجارته يزرع ثم يحصد ويبيع وقد يجفف بعض المحاصيل ثم يبيعها وكذلك اذا تكرمتم حكم التبن هل عليه زكاة وكيف يخرج الزكاة في هذه المسألة؟



٭ جمهور الفقهاء يرون ان البرسيم والخضراوات والفواكه لا زكاة فيها لكن ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، واستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه مسلم وأحمد. ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض التجارة وإلا زكيت. والمعاصرون يرجحون قول أبي حنيفة.



البيض المخصب



أنا أرغب بشراء بيض مخصب بغرض التفريخ في ماكينات أملكها سواء التفريخ لغرضي الخاص أو للبيع، فسألت وقال لي أكثر من شيخ إن هذا بيع فيه غرر وجهالة فلا يجوز، وقصدهم أن هذا البيض الذي أشتريه يمكن يفقس ويمكن لا يفقس، فما هو الحكم الشرعي في نظركم؟



٭ إن شراء بيض بشرط أن يكون مخصبا لا شيء فيه وهو جائز، لأنك لا تشتري بشرط أن يفرخ البيض، فلو كان بشرط أن يفرخ فهذا الذي فيه جهالة، أما شراء المخصب فلا غرر فيه، وهناك علامات تدل على التخصيب يعرفها أهل الخبرة. فلا نشك في صحة البيع والشراء، ويؤكد ذلك أنه لو ظهرت واحدة أو أكثر غير مخصبة فلك خيار الرد، فالخيار هنا فرع صحة البيع، كما لو اشترى بيضا بشرط أن ما وجده فاسدا يرده ويأخذ بدله، فالعقد صحيح. أو اشترى بيضا لبط فظهر أنه لدجاج، فيرده لاختلاف الغرض. ولعل الذين قالوا بعدم الجواز وأنه غرر وجهالة نظروا إلى أن الشراء كان بشرط الإفراخ فهذا فيه جهالة فعلا، والذي يظهر أن مناط الفتوى شراء بيض مخصب لا بشرط أن كل واحدة تفرخ.





