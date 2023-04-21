

الكذب في حقيقته إيجاد صفة من قول أو فعل لا وجود لهما في حال أبدا، إنما هو محض اختلاق، قال سبحانه: (..وتخلقون إفكا.. - العنكبوت:17)، والكذب صفة مذمومة، وكانت العرب وهم أهل جهل بحقيقة التوحيد يذمونه وينبذونه، ويرونه مع العجلة من أسوأ الصفات، ويقدمونه في الذم والقبح على العجلة، ولا يكاد من يكذب يسود فإن ساد وسقط أبان الناس عورته وحالاته وأموره لأن من يكذب وسط عزته وسيادته يعيش في دائرة مغلقة فيظن الناس لا تدري وهم عيون الأخبار، والكذب أصله حرارة لئيمة سيئة تقذف بالحمم السوداء، مخرجها ضيق الخلق ورداءة الأصل وقبح الطوية، ولا يكذب في أصل الحقائق إلا المجنون لكنه لا يقصد الكذب.



والكذب أنواع:



كذب طبعي، وكذب مرضي، وكذب تهربي، وكذب ظني، وكذب للإصلاح بين متخاصمين.. وكذب وشائي، وكذب طفولي، وكذب هزلي، وكذب لإنقاذ مظلوم، وكذب مصلحي.. وكذب تجبري، وكذب حيفي، وكذب طردي.. وقد استخلصت هذا من خلال نظري وسماعي للخصومات، وما يعرض علي من رسائل وكتابات، وهناك غيرها تركتها لعدم الداعي إليها.



أما الكذب الطبعي: فهو كذب يصدر من عاقل على غير طبيعته، وهو قليل لكنه إذ يحصل مع قلته يحصل بسبب إخراج النفس من موقف ما، لكنه كذب مذموم، وليس أفضل من الصدق إنك لا تأتي أصلا ما يوجب الكذب ومثله التهربي ويعتبر ذنبا عظيما إذا أكثر صاحبه من أكثر من ثلاث مرات في حياته، ويتعلق الحكم بالكذب من حيث النية والضرر ولو على النفس، نفس من يكذب لأن المرء لا يؤتمن على نفسه.



أما الكذب الحسدي: فحدث ولا حرج، لكنه مع الكذب الوشائي يعرف إذا صدر من قريب أو صديق أو زميل، ولا يكاد يعرف هذا النوع إلا أناس دون آخرين لأن هناك من الكذابين من يجلبون الأدلة حسا ومعنى، ويتفننون في الطرح ولهم قدرة عجيبة على الإقناع، وقد يستغلون غيرهم من البسطاء والمصلحين.



أما الكذب الظني: فهو من باب عدم القصد لكنه يجب أن يضبط وإلا أدى إلى المهالك، ولا يقع هذا إلا ممن كان ذا عجلة وكبير شك.



أما الكذب للإصلاح بين متخاصمين: فهو صالح لأن ما يترتب عليه من المصلحة كبير جدا، فإن الصلح والإصلاح أمرهما غاية في الخير وقوة أواصر المتقاطعين، خاصة إذا كانوا أقرباء أو جيران أو زملاء أو علماء أو دعاة.



أما الكذب الطفولي: فيجب أن ينتبه إليه لأنه كذب بسبب حالة ما يعيشها، كخوف أو قلق أو ضعف أو اقتداء، ويحسن أن يعالج مبكرا بعد معرفة سببه.



أما الكذب الهزلي: فهو كثير جدا وهو ما يحدث في التمثيليات وبين بعض الشباب حال النكت والجلسات الخاصة وهذا مهما كان كذبا، وأرى عدم جوازه فإن ترتب عليه ظلم، أو تقول، أو نسبه لصحابي ما لم يقله، أو تابعي فهذا محرم جدا ويجب أن نحذر من ذلك غاية الحذر.



أما الكذب لإنقاذ مظلوم ظهرت مظلمته ولا يستطيع الكذب عن نفسه، أو جهل أو خوف أو عدم قدرة فلا ضير في هذا ولا يجوز هنا إطراده.