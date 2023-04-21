

(وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا).



يفتخر هذا الغني بكثرة ماله بما يملك من بساتين كبيرة عامرة بأنواع كثيرة من الفاكهة والثمار، ويتفاخر على صاحبه الفقير بما آتاه الله من المال والأولاد.



- ظن هذا المغرور أن ميزان التفاضل بين الناس يوم القيامة هو كثرة الأموال والأولاد.



ونسي أن الله قادر على أن يحول تلك البساتين إلى أرض جرداء قاحلة.



- ظلم نفسه هذا الغني عندما أقبلت الدنيا عليه ونسي فضل الله عليه وأرجع ما فيه من خير ونعيم لنفسه وجهده، بل أنساه يوم القيامة، وأن مآل كل شيء في الدنيا الى زوال.



يقول العلامة السعدي: «إما أن يكون عالما بحقيقة الحال، فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء، فيكون زيادة كفره إلى الكفر، وإما أن يكون ظنه في الحقيقة فيكون من أجهل الناس».



قبس هذه الآية: إذا أقبلت الدنيا عليك بخيراتها وزينتها، فاعلم أنك في ابتلاء، فأحسن التعامل مع الله عز وجل.





