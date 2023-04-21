دخل عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وكان ذا مال كثير، فقالت رضي الله عنها كأنها تحضه على الإنفاق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أموت أبدا.



ارتعدت فرائص عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، وانحشرت الكلمات بين أوتار حنجرته، ونهض من عندها مذعورا حتى دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه.



فقال عبدالرحمن بن عوفرضي الله عنه: اسمع ما تقول أمك.. وأخبره ما قالت.



أوجس عمر خيفة، وأحس الأرض تميد به، فقام مسرعا حتى أتى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها.



فقال وهو جاث: أنشدك بالله أمنهم أنا؟!



قالت أم سلمة رضي الله عنها: لا ولن أبرئ بعدك أحدا.