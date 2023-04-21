الشطي: أحمد الله وأسأله الثبات وإياك من نقض الغزل بعد غزله

العقيلي: ما الذي تعلمناه من مدرسة رمضان لكي نستبقي دروسه وتستمر ثماره

العليمي: الحذر كل الحذر أن تكون من عُبّاد رمضان الذين يتركون العبادة بعده



يتجدد السؤال كل عام، ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد العبادة والطاعات وصيام رمضان؟ وكيف نستثمر زاد هذا الشهر الكريم طوال العام؟



نقض الغزل



يؤكد د.بسام الشطي أن الموفّق حقا من استمر على استقامته وتدينه بعد شهر رمضان بأداء ما افترض عليه من عبادات ومعاملات والتزامات ويحافظ على مرتبة التقوى التي بلغها بالصيام، مؤكدا أن رمضان مدرسة للتغيير في سلوكنا وعاداتنا وأخلاقنا المخالفة لشرع الله تعالى: (إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم)، فإن كنت ممن استفاد من رمضان وعملت فيه بصفات المتقين فصمته وقمته واجتهدت في مجاهدة نفسك فيه، فاحمد الله واشكره واسأله الثبات على ذلك حتى الممات، وإياك من نقض الغزل بعد غزله، أرأيت لو أن امرأة غزلت غزلا وصنعت بذلك الغزل ثوبا فلما نظرت إليه وأعجبها جعلت تقطع الخيوط وتنقضها خيطا خيطا دون سبب، فماذا يقول الناس عنها؟ هذا هو حال من يرجع إلى المعاصي والفسق ويترك الطاعات والأعمال الصالحة بعد رمضان.



وحذر د.الشطي من أن تعود النفس لما كانت عليه قبل رمضان فتضعف العزيمة لدى البعض في أداء العبادات فيكون المسلم كمن لم يستفد من صومه وعليه ألا تفتر عزيمته ولا تنطفئ همته في أداء سائر العبادات والطاعات والتحلي بمكارم الأخلاق، وأن تكون فريضة الصوم قد أعطته دفعة قوية للتغيير نحو الأفضل، مؤكدا ان الاستقامة بعد رمضان تتطلب المداومة على العبادات وقراءة القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا ومساعدة الفقراء والمحتاجين، قال تعالى: (ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا).



الاستقامة



يبين لنا الشيخ يحيى العقيلي كيف نستمر على الاستقامة بعد انقضاء رمضان، يقول: ودّعنا شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر التقوى والإيمان، شهر الذكر والقرآن، شهر البر والإحسان، والسعيد من تزود من فضائله لمستقبل أيامه، يزداد قربا لمولاه أو يكتسب خلقا فاضلا تمناه، أو يدع مسلكا خاطئا تحاشاه، يسلك بذلك جادة الاستقامة، مع الذين بشرهم الله تعالى بأعظم بشارة، وأجزل عطاء (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توُعدون).



وأشار العقيلي الى ان مواسمنا الإيمانية ليست ذكريات تمضي وليست مشاعر تُنسى، بل إيمان يزداد وخلق يكتسب وفضيلة تتجمل، وقد كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والاستقامة هو المداومة على الأمر ولو كان قليلا، واغتنام إقبال النفس على الطاعات واكتساب الفضائل والمكرمات، مؤكدا ان الاستقامة لا تقتصر على أداء العبادات فقط، بل هي استقامة الأخلاق على الفضيلة والأخلاق الحسنة واستقامة القلب والجوارح على ما يرضي الله تعالى، واستقامة الفكر والعقل على هدى الشريعة، واستقامة اليد على العطاء والبذل (فاستقم كما أُمرت)، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه).



وتساءل الشيخ العقيلي: ما الذي تعلمناه من مدرسة رمضان كي نستبقي دروسه وتستديم آثاره وثماره؟



الحذر



من جهته، حذر د.راشد العليمي من ترك العبادة بعد رمضان، قائلا: الحذر كل الحذر من أن تكون من عُباد رمضان الذين يتركون العبادة بعده، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، قال تعالى: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)، هكذا يكون العبد مستمرا على طاعة الله ثابتا ومستقيما على دينه، لا يعبد الله في شهر دون شهر أو مكان دون آخر أو مع قوم دون آخرين، فليعلم أن رب رمضان هو رب بقية الشهور والأيام وأنه رب الأزمنة، والأحكام كلها تستقيم على شرع الله حتى يلقى العبد ربه وهو راض، قال تعالى: (فاستقيموا إليه واستغفروه)، وقال صلى الله عليه وسلم: «قل آمنت بالله ثم استقم»، وقال العليمي: فلنجعل العام كله عام طاعة وما تزودنا به في رمضان يكون زاد التقوى حتى رمضان المقبل، ومن داوم على الأدب والامتثال لما أمر الله به فهو في معية الله، مؤكدا انه اذا كان قد انتهى صيام رمضان فهناك صيام النوافل والست من شوال والاثنين والخميس والأيام البيض وعاشوراء وعرفة وغيرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله»، ووجه تشبيه ذلك بصيام الدهر هو ان الحسنة بعشر أمثالها لقوله تعالى: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» فصيام شهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين (ستين يوما) فيكون قد حاز أجر صيام سنة وإن داوم على ذلك كان كصيام الدهر كله، قال صلى الله عليه وسلم: «جعل الله الحسنة بعشر فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة».



وأشار العليمي الى انه لا يجوز صوم يوم العيد ويستحب ان يصوم الست متتابعة بعد يوم العيد لما في ذلك المسارعة الى الخير، فإن فرقها أو أخرها عن شوال جاز، وكان فاعلا لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه.