القاهرة ـ خديجة حمودة



أكدت القوات المسلحة المصرية العودة الآمنة للقوات المصرية من السودان، وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد غريب عبدالحافظ، أنه تم اتخاذ كل إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد ثلاث طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في أحد المطارات بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إجلاء القوات المصرية.



وقال العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن ذلك يأتي في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية، عبر ثلاث رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.



ولفت إلى أن ذلك جاء في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية، وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كل الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية.



وأضاف «كما تم بالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيدا لإجراءات إجلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوافر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم الى أرض الوطن».



وأضاف «تؤكد القوات المسلحة على صحة وسلامة كل العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن، وكذا المتواجدة بمكتب الدفاع في السفارة المصرية بالخرطوم».



في سياق متصل، أعلنت مصر نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم.



وأعرب البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين.



وذكرت وزارتا الخارجية المصرية والإماراتية أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة الى المسار السياسي.



وأكدت الوزارتان التزام البلدان بمواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الاقتتال وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، مشددتين على أهمية تكثيف الجهود الهادفة إلى العودة للإطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.