

الدوحة - فريد عبدالباقي



استطاع فريق المرخية اقتناص فوز غال على الشمال 2-1، خلال اللقاء المؤجل لحساب الجولة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم، والتي أقيمت مساء أول من أمس على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر.



سجل هدفي المرخية، الثنائي المغربي إدريس فتوحي وأيوب عسال في الدقيقتين (25 ركلة جزاء، و90+7)، فيما سجل هدف الشمال الوحيد ماجد محمد في الدقيقة 30.



ونجح المغربي هشام جدران في تحقيق بداية قوية مع المرخية، بعد توليه المهمة خلفا للمدرب القطري عبدالله مبارك الذي تم الاتفاق على إنهاء خدماته قبل مواجهة الشمال. وبهذا الفوز رفع المرخية رصيده إلى 21 نقطة ليقفز إلى المركز السابع، وتجمد رصيد الشمال عند 17 نقطة ليستمر في المركز العاشر.



هذا، ويلتقي الريان مع نادي قطر في الـ 7:00 مساء الأحد المقبل على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الـ 18 من الدوري القطري.



ويحتل الريان المركز التاسع برصيد 17 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الأخير السيلية، فيما يحتل نادي قطر المركز السادس برصيد 26 نقطة.



وفي شأن آخر، توج فريق الريان بطلا لدوري كرة الطائرة بعد فوزه على العربي 3-0، في المباراة النهائية للبطولة، وجاء فريق الشرطة في المركز الثالث عقب فوزه على نادي قطر 3-2 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.



وبذلك تحددت ملامح المنافسة في بطولة كأس قطر التي ستنطلق 22 أبريل الجاري بمواجهة تجمع بين الريان أول الدوري مع نادي قطر رابع الدوري، والعربي ثاني الدوري مع فريق الشرطة ثالث الدوري، على أن تقام المباراة النهائية في 25 من الشهر ذاته.