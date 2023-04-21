‫أسامة أبوالسعود



في آخر الليالي الوترية من الشهر الفضيل لهذا العام، أحيا عشرات الآلاف من المصلين ليلة 29 رمضان في أجواء ايمانية وروحانية متميزة.



ففي مسجد الدولة الكبير أدى اكثر من 7500 مصل آخر الليالي الوترية وسط تنظيم رائع وتواجد أمني مميز.



وفي هذا السياق، قال مدير المسجد الكبير علي شداد في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المسجد بفضل الله كان على أهبة الاستعداد لاستقبال جموع المصلين في تلك الليلة المباركة.



ووجه شداد الشكر إلى جميع العاملين ومختلف الجهات المشاركة في هذا الحدث الرمضاني المميز، كما أثنى على جهود المتطوعين.



وأم المصلين في تلك الليلة القارئ بدر العلي ود.ماجد العنزي.



وفي مسجد بلال بن رباح الذي يزداد جمالا وتألقا في استقبال جموع المصلين يوما بعد يوم، توافد آلاف المتهجدين لإحياء تلك الليلة المباركة.



وفي مسجد الراشد ومختلف المساجد والمراكز الرمضانية في محافظات البلاد احتشد الآلاف المصلين لإحياء ليلة 29 رمضان، سائلين الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يعيد عليهم شهر رمضان أعواما عديدة وهم في أحسن حال.