يسرّ الديوان الأميري أن ينقل إلى الإخوة المواطنين الكرام وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم الجميع فيه بوافر الصحة والعافية وبالمحبة والهناء.



ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظهم الله ورعاهم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.



كما يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد، سائلا الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام ويحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.