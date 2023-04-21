هنّأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والحكومة والشعب الكويتي الكريم والمقيمين والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا العزيز الكويت نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وأن يحفظ الله أهله من كل سوء ومكروه ويسود السلام والوئام العالم أجمع، وكل عام والجميع بخير.