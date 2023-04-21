

يسر ديوان سمو ولي العهد أن ينقل تهاني سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، إلى إخوانه مواطني الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.



ويتقدم ديوان سمو ولي العهد برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة. كما يتوجه بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء وأن تبقى واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه، وأن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لها ولشعوبها كل رفعة وتقدم وازدهار.