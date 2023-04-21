عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير إدارة المكتبات والمنسق العام لمبادرة تحدي القراءة العربي أحمد الماجدي عن نتائج المدارس الخمسة المتميزة التي ستتنافس في «تحدي القراءة العربي» للعام الدراسي 2022-2023 وهي: ثانوية أم الهيمان بنات، مدرسة أروى بنت عبد المطلب المتوسطة بنات، ومدرسة سعد بن عبادة الابتدائية بنين، ومدرسة بدر السيد رجب الرفاعي الابتدائية بنين، وثانوية أم العلاء الأنصارية بنات، والتي ستتنافس في التصفيات على لقب المدرسة المتميزة على مستوى الكويت خلال الحفل الختامي الذي سيقام برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني وسيتم فيها التحكيم من لجنة مبادرة تحدي القراءة بدبي يوم السبت 6 مايو في مبنى ديوان عام وزارة التربية، وستمثل المدرسة الفائزة الكويت في التصفيات النهائية التي ستقام في دبي نهاية العام.



وذكر الماجدي انه سيتم الإعلان عن 10 متأهلين من كل منطقة وإدارة تعليمية، بالإضافة إلى غير الناطقين باللغة العربية بإجمالي 95 متأهلا يوم الأحد 7 مايو في ثانوية اليرموك بنات.