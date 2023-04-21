رفع المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة الناشط السياسي فلاح السبيعي التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي بمناسبة عيد الفطر، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات.



وقال السبيعي في تصريح صحافي، إن الكويت تمر هذه الأيام في ظروف سياسية محددة توجب على الجميع التدبر في الأحداث السابقة وما تقتضيه المرحلة المقبلة من تحمل للمسؤوليات، كل في مجاله، مشددا على أن رفعة البلد مسؤولية مشتركة يجب أن تضطلع بها كل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وثمن السبيعي ما ورد في خطاب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والذي ألقاه سمو ولي العهد نيابة عن صاحب السمو، حيث جاء انتصارا لإرادة الأمة التي هي مصدر السلطات، ومؤكدا على حق الشعب في اختيار ممثليه، مشددا على أن هذا الخيار هو صمام الأمان للكويت وشعبها.



وأضاف فلاح السبيعي أن العودة إلى الدستور لحل الخلافات السياسية هي المسار الصحيح لإعادة رسم خارطة الطريق لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية تمهيدا لوضع أجندة تنموية جادة وفعالة وقابلة للتطبيق بعيدة كل البعد عن الأساليب التنظيرية أو الإنشائية غير القابلة للترجمة الفعلية على أرض الواقع.



وقال السبيعي إن المرحلة السابقة شهدت منعطفات عدة تسببت في تراجع واضح بكل قطاعات الدولة، الأمر الذي يحتم اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها النهوض مجددا ومعالجة الأخطاء والمثالب والاتجاه نحو تغيير إيجابي في شكل وأداء المؤسسات العامة.