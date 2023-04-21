تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والى أهل الكويت والجاليات المقيمة وعموم المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، مشيدا بالتفاعل الكبير مع حملات الجمعية التي تم إطلاقها في شهر رمضان المبارك، والذي يبرهن على حب أهل الكويت للبذل والعطاء ورغبتهم في مساعدة المحتاجين.



وقال الزامل: تحرص جمعية النجاة على استثمار مواسم الطاعات في طرح المشاريع الخيرية التي تلبي حاجة المحسنين بإخراج زكاتهم وصدقاتهم، وتعود بالنفع على المستفيدين داخل الكويت وخارجها.



وتابع: بدأنا على الفور بتنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها في رمضان ومنها مشروع «مليون وجبة إفطار»، وسنواصل بعد العيد تنفيذ باقي المشاريع حتى الانتهاء منها، مشيرا إلى اهتمام جمعية النجاة بتوطين العمل الخيري، حيث تنفذ أكثر من 60% من مشاريعها داخل الكويت.



وشكر الزامل وزارتي الشؤون والخارجية ومؤسسات الدولة على دعمها الدائم للمؤسسات الخيرية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في جعل الكويت عاصمة للعمل الخيري والإنساني.