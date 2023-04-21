شاركت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» في دعم مشروع السلال الغذائية الرمضانية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وتوزيعها على العوائل المتعففة داخل الكويت، وذلك تأكيدا على الدور الاجتماعي للشركة وحرصها على مساندة الأنشطة الخيرية لخدمة أبناء المجتمع.



وتأتي مبادرة الشركة ضمن التزامها في المسؤولية الاجتماعية خلال شهر رمضان، وفي إطار التعاون مع جمعية الهلال الأحمر، بهدف ترسيخ قيم التكافل والعطاء والرحمة في المجتمع، حيث ينطلق هذا العمل الإنساني لدعم الأسر المتعففة في مواجهة التحديات المعيشية بتوزيع سلال غذائية رمضانية متكاملة على العائلات في مختلف مناطق الكويت، تشمل أنواعا مختلفة من أصناف الطعام في شهر الخير.



وتؤكد المبادرة التزام الشركة بتعزيز العمل الإنساني في الكويت بما يساهم في إعلاء قيم ومبادئ التواصل والعطاء والخير، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية الجهود الإنسانية، مع أيام شهر رمضان الفضيل الذي تتجسد فيه روح التكافل والتآزر، ويسعى الجميع إلى مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة، والمساهمة بتوفير مستلزمات شهر رمضان المبارك لها.