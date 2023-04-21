

صفحة «بحري» تلتقي بالحداق يوسف الخارجي الذي حدثنا عن بداياته مع إخوانه وأصدقائه خلال رحلات صيدهم إلى المحادق الجنوبية الزور وجليعة وقاروة وأم المرادم، ومتى يكون موسم صيد أسماك الشيم، وما طريقة صيدها، وأين تتواجد، ومتى موعد دخول النقرور، وطريقة صيد الجنعدة، وما مواسم تواجدها.

كما أطلعنا الخارجي على أوقات صيد السبيطي وأفضل ييمة له، وأفضل ترديعة له، وأين يتواجد الشعم، وما أماكن النويبي التي يكثر بها، وأفضل طريقة لصيده، وما أفضل مواسم صيد الهامور والبالول، وأماكن تواجدهما، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة عن أماكن الصيد والأسماك الحاضرة وطرق صيدها، فإلى التفاصيل:



تولعت بحب البحر والصيد منذ الطفولة وقد رافقت الإخوان والأصدقاء خلال رحلات صيدهم للمحادق الشمالية والجنوبية وتعلمت أشياء كثيرة في هواية الحداق منها طريقة الترديع الصحيحة والموادع وحسبة المايات وكيفية اختيار الييم المناسب حق كل سمچة وجليعة وفقار الحالة وجزيرة قاروة وأم المرادم.



مراسم الشيمة



ويضيف: الشيمة موسمها يكون في منتصف شهر مارس ولغاية يونيو، وهي سمكة تحب التيارات ويكثر صيدها الآن بطريقة الجق وأماكن تواجدها بالدردور وأيضا بجانب جسر جابر، أما بالنسبة للنقرور يتواجد مع دخول وقت السرايات.



صيد الجنعد تشخيط



ويتابع: الجنعد يدخل الخليج العربي من شهر نوفمبر ويذهب الى الأسياف ويقط بيضه ويتم تواجده أول فترة على الأسياف ويكون بحجم صغير يسمى «خباط» وكل ما برد الجو يدخل بحر ويتواجد في تيارات الجزر وفي شهر ديسمبر ويناير يكبر الحجم ويستمر الى شهر أبريل وبعدها يقل صيده، وطريقة صيد الجنعد تكون بالتشخيط ووضع بورد على حسب الغزر ويتم وضع القفشة لامعة اللون لجذب الجنعدة ويتم صيدها وتوجد أيضا طريقة أخرى لصيدها مشابه وهي نفس التشخيط ولكن بدل القفشة يتم وضع سمكة حبَّة.



السبيطي يبي ركة طويلة



ويضيف: صيد السبيطي يبيله حسبة ماية ووقت وغير هذا هي سمكة ذكية وحذرة جدا ولكن هناك نقاطا أساسية لصيد السبيطي ويجب الحرص عليها، أولا انك تتعب على الليمة الفريش سواء كانت زورية او عومه ومن خلال خبرتك المتواضعة راح تعرف نوع الييمة التي يرغبها السبيطي على حسب المكان اللي انت قاعد تحدق فيه ولا ننسى ان كل مكان وله حسبة ماية سواء سجى او ثبر، وطريقة الترديع ركة طويلة واذا كان المكان فيه صخر صغّر الركة عشان تقدر تكرب علبة.



الشعم يأتي أسراباً



ويقول: الشعم من الأسماك المفضلة لدى أهل الكويت وتتميز بمذاق طيب وأكثر ميزة في الشعم ان كل حداق يقدر يصيدها بكثرة بتواجدها سواء على اليال او الذهاب بالطراد الغبة، وايضا اسماك الشعم تتحرك على شكل اسراب مما يعطي الفرحة للحداق بصيد كميات لا بأس بها، إضافة الى ذلك المتعة الكبيرة في عملية صيدها وأفضل ييمة للشعم في فصل الشتاء الروبيان السعودي وخلال فصل الصيف عليك بالشريب، أما النويبي حاليا متواجدة بكثرة في الدفان وبجانب جسر جابر وطريقة صيده اما بالطريقة الحديثة الجق او بالخيط العادي والييم صلاخة ميد.



أوقات صيد الهامور والبالول



ويضيف: أفضل مواسم صيد الهامور من شهر سبتمبر الى نوفمبر وصيده غالبا ما يكون بالييم الحي «محاياه» وعليك بالنغاقة او جسم صغير وحجم خيط 80 واذا ضرب عليك الهامور راح تكون أسعد الناس لأن صيدك غالي، وصيد البالول غالبا ما يكون في الطبعانات وتحب أغلب الحداقة يفضلون البالول عن باقي أنواع كثيرة من الأسماك، وذلك بسبب طعمه العجيب ودسامة لحمه.



ختامية



واختتم الخارجي قائلا: أرجو من اخواني الحداقة المحافظة على بحرنا وثروتنا السمكية، ويجب مراعاة حجم الأسماك التي تصيدها واذا صغير رده بحر خله يكبر، وأرجو عدم رمي المخلفات من الأكياس والعلب الفارغة، ترا بحرنا مو ناقص دمار، وايضا التلوث ذبحنا وأثر بشكل كبير على الحياة البحرية، ونصيحتي حق كل صاحب طراد عليك بالإسعافات الأولية كاملة ومطفأة الحريق وجميع الأجهزة الملاحية وجهوزية طرادك، وفي الختام ربي يحفظ الجميع.