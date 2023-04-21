

مفرح الشمري



الجهد المبذول للعاملين في وزارة الاعلام، وتحديدا بقطاعي التلفزيون والاذاعة طوال شهر رمضان يستحقون عليه الشكر والثناء، وذلك من خلال أعمالهم المعروضة والمسموعة والتي حققت التميز لتلفزيون وإذاعة الكويت في هذا الشهر الكريم سواء كانت برامج مباشرة أو أعمال درامية مرئية أو سمعية.



ومن البرامج التي حققت تميزا كبيرا برنامج المسابقات «20 ثانية» الذي يقدمه الإعلامي بركات الوقيان وبرنامج «الملف» الذي يقدمه سعد القحطاني لفكرته الجميلة والتي تحمل كل يوم بين طياتها معلومة يستفيد منها المشاهد المحلي والخليجي والعربي.



وعلى الرغم من ان فكرته ليست بجديدة وارتباك مقدميه، تميز برنامج «كل الحكاية» بضيوفه من شتى المجالات والبعض منهم يظهر للمرة الاولى على شاشة تلفزيون الكويت وهذا يحسب للقائمين على قطاع التلفزيون لحرصهم على اختيار أسماء معينة لاستضافتهم كانت أسمائهم تطرح في السابق في عدد من البرامج، ولكن كانت «الميزانية» لم تكن تخدمهم.



أما برامج الإذاعة، وخصوصا التي تبث على إذاعة البرنامج العام، فكان لها مستمعوها في الداخل والخارج ومنها برنامج «صباح الخير يا كويت» وبرنامج «مراحب» وبرنامج «عادت عليكم» بالإضافة الى عدد من المسلسلات الدرامية الإذاعية مثل «أيام وسنين» للكاتب هيثم بودي والمخرج محمد جمال الشطي والذي يتحدث عن سنوات مهمة مرت على الكويت دراميا بالإضافة إلى مسلسل «الحية الذهبية وطائر البرية» الذي تدور أحداثه حول الملكة كليوباترا السابعة آخر ملوك الأسرة المقدونية، حيث انه نفذ بشكل أسطوري خيالي من خلال رؤية إخراجية مميزة لمخرجته غادة السني، ومن بطولة سماح وغادة السني وخالد المفيدي وآخرون وهو من تأليف السيد عامر.



فشكرا لكل من بذل جهدا صادقا بقطاعي التلفزيون والإذاعة لإسعاد المشاهدين والمستمعين طوال شهر رمضان.