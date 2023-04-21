

عبدالحميد الخطيب



«العفوية في الكوميديا سواء بالمسرح او التلفزيون تجعل الفنان يصل سريعا الى قلوب الجمهور»، هذا ما أكدته الفنانة سعاد علي التي أشارت الى ان صناعة الفن قائمة على ان يكون الممثل بعيدا عن «التصنع» وان يكون طبيعيا أمام الكاميرا حتى تصل رسالته بواقعية. وقالت: انا تربيت في البيت على «الغشمرة» والضحك، ورغم ان ابي كان صارما لكن هذا لم يمنع ان تكون شخصيتنا تلقائية وفيها كوميديا وسط اللحظات الجادة التي تمر علينا في حياتنا.



وعن سر نجاح مسلسل «قرة عينك» الذي تجاوزت مشاهداته الـ 98 مليون مشاهدة، قالت: سبب النجاح بالدرجة الأولى وجود الفنانة القديرة حياة الفهد بطلة للعمل، وهي نجمة محبوبة من الجمهور، بالإضافة الى تنوع الفنانين الذين بذلوا مجهودا كبيرا لنظهر بهذه الصورة المشرفة، الى جانب ان المسلسل للكاتب علي شمس وهو كتاباته جميلة ودائما متصدر في رمضان، حيث قدم نصا يجمع بين خفة الظل والدراما، كذلك الرؤية المتميزة لسعود بوعبيد وهو مخرج مجتهد جدا.



وحول الانتقادات التي وجهت للعمل بسبب المقارنة بين بعض مشاهده التي تم استنساخها من المسلسل الأميركي Desperate Housewives، ردت «ما شفت انتقادات، دائما تصلني ردود افعال ايجابية، والناس سعيدة به»، كاشفة عن انها تشعر بالحرج عندما تنظر في عيني حياة الفهد لأنها تعتبرها هامة وقيمة فنية، مستدركة في تصريحات تلفزيونية: انا تتلمذت على يدي ام سوزان، فهي المدرسة التي تعلمت منها، وتظل دائما معلمتي، وعندما أنظر في عينيها خاصة بالمشاهد الحزينة أبكي لأنني أندمج معها.



وكشفت سعاد علي عن انها خاضت تجربة الانتاج من قبل ونفذت ثلاثة اعمال درامية ومسرحيتين نجحت جميعا لكنها لم تربح ماديا. وأردفت: الإنتاج يحتاج الى طاقة وتركيز، هي تجربة قررت أن أخوضها وقد أعيدها مرة أخرى.. ليش لأ؟