

القاهرة - خلود أبوالمجد



يبدأ فيلم «رمسيس باريس» عرضه في عيد الفطر والذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، التي وصلت الى القاهرة للاحتفال بعرض العمل ومشاهدته مع الجمهور في دور العرض.



وفيلم «رمسيس باريس» بطولة: هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع «سينرجى فيلمز»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.