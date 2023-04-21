

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة سبيتكو الكويتية تمضي في تنفيذ عقد لتوريد وتركيب مضخات ماصة في حقول النفط، وان العمل يجري على قدم وساق حسب الجدول المحدد، وفقا لمصادر بالصناعة النفطية، مشيرة إلى أن مدة العقد 7 سنوات وبقيمة 172 مليون دولار، وقد وقعته الشركة مع «نفط الكويت» في أغسطس 2022 ودخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر من نفس العام.



وقال أحد المصادر: «بدأ العمل في تنفيذ المشروع ويجري الآن بسلاسة».



واضاف ان نطاق العمل في المشروع يشمل توريد وتركيب مضخات ماصة جديدة، وكذلك تأجير المضخات لشركة نفط الكويت وتقديم خدمات التشغيل والصيانة للمضخات الموجودة.



وسيتم تركيب نظام مضخات الامتصاص وهو نظام ضخ للرفع الاصطناعي يستخدم مصدر طاقة سطحيا ويعمل على خلق حركة ترددية في المضخات المتصلة بقاع البئر النفطية. وتحتوي المضخة على مجموعة مكبس وصمام لتحويل الحركة الترددية إلى حركة السوائل الرأسية.



وانتهت «ميد» الى القول بأن سوق مشاريع النفط والغاز في الكويت يشهد حاليا مستويات منخفضة من النشاط، حيث ان ثمة عددا قليلا جدا من المشاريع الكبيرة التي تم طرحها وسط حالة من عدم اليقين السياسي التي تمر بها البلاد.



ونتيجة تراجع حجم أعمال المشاريع المتاحة في البنية التحتية للنفط والغاز، اضطرت العديد من شركات المقاولات الكويتية للسعي بحثا عن أنواع جديدة من الخدمات الممكن تقديمها لاسيما في أسواق جغرافية جديدة مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.